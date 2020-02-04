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شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد يساءل بن عديو : ماذا نقول عن الذي ينفذ أجندة الإخوان في شبوة ؟ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
وجه القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، تساؤلاً هاماً إلى محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على خلفية مزاعمه أن الإمارات تمول الفوضى في المحافظة .
وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، "وحينما تتعامل مع الأتراك والقطريين بشكل مباشر وغير مباشر لتنفيذ أجندة الاخوان في شبوة ماذا تقول عنه؟" .
وأضاف "وماذا عن عزل عشرات الموظفين بقرارات منك لمجرد أنهم لا ينتمون لحزب الخراب الذي تتبعه ماذا تسميه؟" .. لافتاً الى أن الإمارات بنت قوات أمن شهد لها الكل .
وأستدرك مخاطباً بن عديو "فأتيت انت بعصابات مأرب لتعيث خرابا وفساد بشبوة" .
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