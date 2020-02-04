شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: القوات الحكومية جاهزة تحرير محافظة البيضاء من المليشيات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 أكد قائد عسكري، بأن القوات الحكومية جاهزة لتحرير محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكد قائد اللواء 117 مشاه العميد احمد حسين النقح، جاهزية أبطال القوات الحكومية لتحرير محافظة البيضاء من المليشيات الحوثية الانقلابية ضمن المعركة الوطنية لتطهير اليمن من وكلاء إيران. Advertisements وقال العميد النقح، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن النصر ضد المليشيات الحوثية الانقلابية قريب بإذن الله. ولفت إلى أن عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، مشيراً إلى الجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش في جبهة قانية.

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