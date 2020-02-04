ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء قبيل الحكم في قضية عزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس، الثلاثاء، الذي من المتوقع أن يركز فيه على القضايا الاقتصادية، وذلك قبيل ساعات من الحكم في قضية عزله.



وسيلقي ترامب خطابه أمام مجلسي الكونجرس عند التاسعة من مساء الثلاثاء (0200 غدا الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد جمع بينهما العام الماضي، وهي أيضا من أعلنت عن بدء التحقيق لعزله.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويجري مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل الساعة (21,00 ت ج) تصويتا على الاتّهامين الموجّهين إلى ترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما بأن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سيناتوراً.





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ومع ذلك، من المرجح أن يحول ترامب تركيزه في خطابه إلى الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة، والبيانات التي توضح نمو الاقتصاد والوعود بتحسين حياة الأسر العاملة.

كما من المتوقع أن يشيد ترامب بالجيش الأمريكي، الذي شن عملية في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولن يكون غريبا بالنسبة لترامب أن يدفع بأجندته المؤيدة لإسرائيل أيضا، على خلفية الكشف الأخير عن خطة السلام للشرق الأوسط.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه إلى نظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

ورفض وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية وأيضا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا الأسبوع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.