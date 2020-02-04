مذكرة اعتقال بحق رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما

أصدرت قاضية، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما لعدم مثوله أمام المحكمة بتهم فساد.

وكان من المقرر أن يمثل زوما، الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد، أمام محكمة بيترمارتزبورج العليا، ولكن محاميه قدم وثيقة تشير إلى أنه "مريض" وأنه يتلقى العلاج الطبي في الخارج.

وطالب ممثل الادعاء بيلي دورمير القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق زوما، قائلا: إن عدم المثول أمام المحكمة يمثل جريمة جنائية.

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وأضاف أن الدفاع لم يقدم تقريرا طبيا واقعيا، على الرغم من أنه كان أمامه الوقت الكافي للقيام بذلك.

وخلال الجلسة، قالت القاضية دهاي بيلاري: هذا المحكمة لا تستطيع أن تفعل أي أمر آخر غير إصدار مذكرة اعتقال.

مع ذلك، أكدت أن تنفيذ مذكرة الاعتقال سوف يتم تعليقه حتى السادس من مايو/أيار المقبل لدى استئناف المحكمة، ما يتيح للدفاع فرصة التقدم بالأدلة الطبية الكافية.

وتعود القضية التي تنظر فيها المحكمة إلى عام 1999 بشأن رشاوى في قضية أسلحة تقدر بمليارات الدولارت، حيث أشرف زوما على الاتفاق مع شركة ثاليس الفرنسية عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

ويؤكد محامي زوما أنه يجب إسقاط هذه التهم ضد موكله البالغ من العمر 77 عاما؛ بسبب التدخل السياسي والتأخير غير المنطقي في المحاكمة.