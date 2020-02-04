حتى الرياضة لم تنجُ من فساد آل ثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حين دفع نادي / داروين لانكشير/ المال لمكافئة اللاعب الأسكتلندي / فيرجي سوتير /، في أواخر القرن التاسع عشر، تحولت تلك الجنيهات إلى فضيحة هزت الوسط الكروي في بريطانيا، التي وضعت قانونا يحدد أجور لاعبي الكرة.

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لكن في عام 1961 تمكن رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا / جيمي هيل/ بعد التهديد بالإضراب، أن يلغى قانون الأجور هذا ، وبدأت رحلت الملايين ، ومئات ملايين الدولارات ، التي تدفعها نوادي كرة القدم ، ثمنا لضم هذا النجم أو ذاك

نادي باريس سان جرمان، اشترى المهاجم كيليان مبابي البالغ من العمر 21 عاماً ، بــ 231 مليون دولار أمريكي، ونيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان بعد أن سدد النادي ثمنه 222 مليون دولار.

يا ترى ، ما أسباب دفع هذه المبالغ ثمناً لأقدام اللاعبين ؟ ومن يتحكم فيها ..؟

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يُقال إن تزايد أرباح البث التلفزيوني جرّاء بثّ الإعلانات أثناء المباريات ، هو من أهم الأسباب التي تؤمّن مواردَ لدفع أثمان اللاعبين الباهظة ، والأمر الثاني هو أن البيع والشراء ، أصبح حالة تجارية ، و اللاعبون هم السلعة التي تتنافس عليها الأندية لزيادة أرباحها .

أغلب عمليات شراء اللاعبين بمبالغ عالية ، تتم في أوروبا ، وهذا يعني أن الأوروبيين يقومون بجذب رؤوس الأموال إليهم من دول خارج القارة ، ومن يمكن أن يبذّر المال أكثر من آل ثاني في قطر .

العائد المالي للغاز القطري لم يكُنْ ولن يكون للشعب القطري ، بل هو لآل ثاني الذين ينفقونه لإرضاء هذه الدولة أو تلك ، يدلل على ذلك أن عبد الله بن ناصر آل ثاني اشترى عام 2010 ، نادي / مَلَقَا / الإسباني بـ 25 مليون يورو ، وفي عام 2011 تم وضع شعار الخطوط الجوية القطرية على قصمان لاعبي برشلونة مقابل دفع 300 مليون يورو ، و وقعت هيئة السياحة القطرية عقداً دعائياً مع نادي باريس سان جرمان لمدة أربع سنوات من 2012 إلى 2016 مقابل 200 مليون يورو سنوياً ، وهذا غيض من فيض محاولات آل ثاني التّزلُّف والتقرب من السلطات الأوروبية .

ولا تقل فضائح تجنيس اللاعبين داخل قطر ، عن سواها ، حتى بات الإعلام يتندَّر على الفريق القطري بالقول : فريق المجنَّسين ، ومن اللاعبين الأجانب الذين لعبوا ويلعبون في الدوري القطري ومنهم الأيسلندي / أرون غونارسون / ، والإيراني /مرتضى كنجي / والألماني / لاسوغا / وثلاثتهم في نادي العربي ، وضم نادي الريان لصفوفه الكاميروني / فرانك كوم / ، والهولندي / ويسلي شنايدر / يلعب مع نادي الغرافة

أغلب الأندية في العالم تُشهر أسعار اللاعبين الذين تضمهم إلى صفوفها ، إلّا عند آل ثاني في قطر ، فهذه أسرار ، لا يمكن لأحد الإطلاع عليها ، لأن الفساد الذي ينخر الإمارة ينتشر كالإخطبوط في كل النواحي والمجالات ، وفضائح قطر الرياضية تجلّت في الكشف عن الرشاوى التي دفعتها الإمارة ، لشراء تنظيم كأس العالم

ومع ذلك فإن الصغير يبقى صغيراً