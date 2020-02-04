محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تعزيز "الشراكة الاستراتيجية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على "تويتر": "التقيت الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان".

وأضاف: "علاقات بلدينا خاصة ومتميزة، واتفقنا على العمل للارتقاء بها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتشكيل فرق عمل مشتركة للمضي قدماً في تطوير أوجه التعاون بين البلدين الصديقين".

ويزور رئيس الوزراء اليوناني الإمارات ضمن جولة بالمنطقة شملت السعودية، حيث بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الإثنين، آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.