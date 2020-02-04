اعتقال معارض تركي أثناء محاولة توثيق رفضه لأردوغان بـ"الشهر العقاري"

ألقت الشرطة في مدينة إسطنبول التركية القبض على مواطن أثناء قيامه بتوثيق محرر رسمي في الشهر العقاري؛ للتعبير فيه عن رفضه الاعتراف بشرعية رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المواطن الذي ألقي عليه القبض يدعى نوري باش قابان.

وتوجه باش قابان إلى إدارة الشهر العقاري (مصلحة تسجيل وثائق الأملاك) بمنطقة "صاري ير" بإسطنبول، وطلب من الموظفين توثيق خطاب رسمي ينص على عدم اعترافه برئاسة أردوغان بسبب ممارساته وتطاوله على الأحزاب.

ورفض العاملون بإدارة الشهر العقاري تحرير الوثيقة واستدعوا عناصر الشرطة التي اعتقلت باب باقان على الفور، وبدأت في التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس.



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وكتب دوفار في الوثيقة التي أعدها لتوثيقها بالشهر العقاري (مصلحة تسجيل وثائق الأملاك) أن "أردوغان لم يتصرف كرئيس محايد".

وأضاف أنه يرفض عبارة "أحزاب الذل" التي وصف بها المعارضة في تصريحاته خلال فترة الانتخابات.

يشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299 طريقة يستغلها أردوغان لممارسة القمع السياسي في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات.

وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.



وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017، كشف عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وبحسب التقرير تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.