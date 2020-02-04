الجامعة اللبنانية تحتل المرتبة الثالثة في لبنان بحسب مؤشرات "WeboMetrics"

احتلت الجامعة ال​لبنان​ية استنادًا إلى مؤشرات تحليل الأداء (WeboMetrics Ranking Analysis 2017 - 2020)، المرتبة الثالثة على صعيد لبنان من حيث نشاطها على شبكة ​الإنترنت​ عبر مواقعها الإلكترونية وحضورها في منصّات البحث.

وبحسب أحدث معايير التقييم والتصنيف، التي شملت أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليم عالٍ في لبنان وصدرت نتائجها في كانون الثاني 2020، فإن ​الجامعة اللبنانية​ تمكنت من منافسة ​الجامعات​ الأخرى من خلال تفعيل مواقعها وصفحاتها الإلكترونية وعدد زوّار تلك المواقع، إضافة إلى جودة أبحاثها المُفهرسة بشكل جيّد في محرّكات البحث.

واستند "WeboMetrics" إلى عدة مؤشرات تتعلّق بمؤشر التواجد (Presence Rank): تقدّمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر سبعة وأربعين نقطة، لأن صفحة الويب التابعة لها حصلت على المزيد من الفهرسة في محركات البحث العالمية.

· مؤشر التأثير (Impact Rank): تقدّمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر مئتين وسبعة وسبعين نقطة، لأن صفحة الويب التابعة لها تلقّت المزيد من الروابط الخارجية وتضاعفت دعاية الجامعة بشكل أكبر على الويب وتمّ تضمين رابط الجامعة في منتديات دولية وبوابات خارجية.

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· مؤشر الانفتاح (Openess Rank): تقدّمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر مئة وخمسة نقاط، وذلك بعد نشر الأساتذة المزيد من الأوراق البحثية وتوفير إمكانية الوصول إلى المنشورات.

· مؤشر التميّز (Excellence Rank): تقدّمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر ستة نقاط، لأن منشوراتها ذات الجودة باتت متوفرة في (Scopus) و (ISI Web of Knowledge).

· وما سبق يعني أن على الجامعة التركيز على تحسين المؤشرين الأخيرين من أجل إحراز نتائج أفضل في ​المستقبل​.

يُذكر أن الجامعة اللبنانية كانت قد صُنّفت في مؤشر (webometrics) ​السنة​ الماضية من بين أفضل أربع جامعات على مستوى لبنان وأفضل 25 جامعة على مستوى ​العالم العربي​ في (QS World University Ranking – Arab Region 2020) الذي استضافته دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في تشرين الأول 2019.