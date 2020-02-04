فهمي بحث مع سفير تركيا في التنسيق الامني بين البلدين والتقى وكيل نقابة مالكي الابنية القديمة

بحث وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، مع سفير تركيا هاكان تشاكل، في العلاقات اللبنانية التركية من جوانبها كافة ومناقشة موضوع الاسناد اللوجستي لجهة التجهيزات والعتاد ومسائل عسكرية اخرى.
وشدد فهمي على "َرورة توطيد التنسيق الامني بين لبنان وتركيا لجهة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
بدوره، أعرب السفير التركي عن "استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة اللبنانية خصوصا مع وزارة الداخلية، بحيث ان للعلاقات اللبنانية التركية تاريخا من التعاون المشترك على المستويات كافة ولا سيما التجارية والثقافية والسياحية والاجتماعية منها، مؤكدا ان "لبنان بلد مهم جدا بالنسبة لتركيا".
والتقى فهمي وكيل نقابة مالكي الابنية القديمة المحامي شربل شرفان، على رأس وفد من المالكين، وتم البحث في واقع الابنية المتصدعة وامكانية الترميم بالتعاون مع البلديات كافة.
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