نقابة المحررين وضعت مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه في مخالفات الرأي

أعلنت "نقابة محرري الصحافة" في بيان "انها تبلغت من الزميل الصحافي موسى عاصي، إحالته أمام القضاء الجزائي، في دعوى قدح وذم لنشره رأيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
واكدت النقابة "مواقفها السابقة لجهة إحالة مخالفات الرأي على محكمة المطبوعات، وترفض أي استدعاء للصحافيين، ومحاكمتهم خارج هذه المحكمة المختصة في هذا المجال"، معلنة عن"وضع مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه في مخالفات الرأي ".
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