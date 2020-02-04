نقابة المحررين وضعت مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه في مخالفات الرأي

أعلنت "​نقابة محرري الصحافة​" في بيان "انها تبلغت من الزميل الصحافي موسى عاصي، إحالته أمام ​القضاء​ الجزائي، في دعوى قدح وذم لنشره رأيا عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​".

واكدت النقابة "مواقفها السابقة لجهة إحالة مخالفات الرأي على ​محكمة المطبوعات​، وترفض أي استدعاء للصحافيين، ومحاكمتهم خارج هذه المحكمة المختصة في هذا المجال"، معلنة عن"وضع مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه في مخالفات الرأي ".