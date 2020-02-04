وحدة الانقاذ البحري حاصرت بقعة التلوث النفطية المحيطة بمعمل الزوق

تلقت غرفة عمليات ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بلاغا منتصف ليل أمس أفاد بان كمية كبيرة من مادة الفيول قد تسربت من الباخرة FATMAGUL إثر تحطم الأنبوب أثناء إفراغ حمولتها في ​معمل الزوق​ الحراري، وشكلت طبقة بسماكة تقارب العشرة سينتمترات على وجه ​المياه​.

فتوجه على الفور عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، وباشروا على الفور باستخدام المعدات الخاصة، لعزل البقعة الملوثة في المياه البحرية. وأقفلوا مدخل المرفأ حيث ترسو الباخرة. وبعد التحقق من محاصرة بقعة ​التلوث​، انطلقت عمليات سحب الفيول، بالتنسيق مع الغرفة البحرية المشتركة، بواسطة أجهزة مكافحة التلوث ونقلها إلى مستوعبات لتتم في ما بعد إعادتها إلى المعمل الحراري والإستفادة منها.

وسيواصل العناصر العمل لحين التأكد من رفع ​التلوث البيئي​ بشكل تام من المياه البحرية و​البيئة​ المحيطة بها.

