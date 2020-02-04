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مراقبو وزارة الاقتصاد كشفوا على عدد من محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في صيدا

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نفذ مراقبون من ​وزارة الاقتصاد​ في ​الجنوب​ بمؤازرة قوة من المديرية الاقليمية ل​أمن الدولة​ في الجنوب بحملة كشف على عدد من محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في صيدا وجوارها للتحقق من عدم تلاعبها بأسعار السلع الاستهلاكية .

واسفرت الحملة التي شملت نحو 15 مؤسسة في ​مدينة صيدا​ و​الهلالية​ وعبرا عن تسطير ​محضر ضبط​ واحد بأحد محال السوبرماركت في محلة "زاروب النجاصة " في المدينة يعود لـ" ن. ب." لعدم التزامه بتعليق لائحة بأسعار السلع والمواد الغذائية.

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