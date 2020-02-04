مراقبو وزارة الاقتصاد كشفوا على عدد من محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في صيدا

نفذ مراقبون من وزارة الاقتصاد في الجنوب بمؤازرة قوة من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب بحملة كشف على عدد من محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في صيدا وجوارها للتحقق من عدم تلاعبها بأسعار السلع الاستهلاكية .
واسفرت الحملة التي شملت نحو 15 مؤسسة في مدينة صيدا والهلالية وعبرا عن تسطير محضر ضبط واحد بأحد محال السوبرماركت في محلة "زاروب النجاصة " في المدينة يعود لـ" ن. ب." لعدم التزامه بتعليق لائحة بأسعار السلع والمواد الغذائية.
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