باسيل اشار الى اهمية زيارة الراعي الى الفاتيكان خصوصًا في هذه الاجواء الضاغطة على لبنان

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ بعد لقائه البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، الى اهمية زيارة غبطة البطريرك الراعي الى ​الفاتيكان​ خصوصًا في ظل هذه الاجواء الضاغطة على ​لبنان​، داخليًا جراء الازمة الاقتصادية والمالية الخطيرة، وخارجيًا بسبب الحصار المفروض عليه والذي يثقل كاهله ويزيد من ازمته تعقيدًا، الامر الذي يمكن للدبلوماسية الفاتيكانية، التي تتابع باهتمام الاوضاع في لبنان، ان تثيره في المحافل الدولية للحدّ من النتائج السلبية و المرفوضة لـ "​صفقة القرن​".

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