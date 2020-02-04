كلودين عون عرضت مع عكر تنفيذ خطة العمل لتطبيق قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز، نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ عدره في ​وزارة الدفاع​، بحضور منسقّة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن ميرين معلوف أبي شاكر والجنرال كارول تامر. وتمحور اللقاء حول الآليات المعتمدة في مرحلة بدء تنفيذ الخطة، إضافة إلى الخطوات العملية التي على ​الدولة اللبنانية​ اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف ​الجيش​ وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي.

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