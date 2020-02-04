المفتي دريان استقبل رئيس جمعية أهدى

استقبل مفتي ​الجمهورية​ سماحة ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ رئيس جمعية أهدى المحسن نزيه حمد الذي اطلع سماحته على النشاطات والأعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية وأشاد حمد بالدور الوطني والإسلامي الذي يقوم به المفتي دريانبوعي وحكمة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها ​لبنان​.

حمد ثمن لدريان ثقته في أن يكون عضوا في هيئة الإغاثة والمساعدات الانسانية في ​دار الفتوى​ التي نكن لها كل الاحترام والتقدير لما تبذله من جهود على المستوى الوطني.