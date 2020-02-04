بوتين وسلمان: لتنسيق الجهود بصيغة أوبك واستقرار السوق النفطية

أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ و الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اتفقا على تنسيق الجهود بصيغة أوبك لضمان استقرار السوق النفطية".

وذكر ​الكرملين​، أن "بوتين تلقى الاثنين، اتصالا هاتفيا من الملك سلمان، وبحث الطرفان بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات، ضمن اتفاقية أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمية".

وجاءت المكالمة، في وقت تشهد فيه أسواق النفط تقلبات كبيرة، حيث واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات، لتصل إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول 2018، متأثرة بمخاوف تداعيات تفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب العالمي على الخام.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الفنية للدول الموقعة على اتفاق "أوبك+" اجتماعا طارئا، يومي 4 و5 من شباط الحالي لبحث تدابير يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.