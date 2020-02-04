بومبيو يشكر البرهان على "الزعامة في تطبيع العلاقات" مع إسرائيل

أجرى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​، شكر فيه البرهان على "زعامته في تطبيع العلاقات مع ​إسرائيل​، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ في ​أوغندا​ بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني".

وأعرب بومبيو والبرهان، بحسب بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عن تطلعهما المشترك إلى تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي، مؤكدان "التزامهما بالمضي قدما نحو إقامة علاقات ثنائية أكثر قوة وصحة".

ودعا بومبيو، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى زيارة واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

ووصف بومبيو في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي اتصاله مع البرهان بـ"البناء".

في غضون ذلك، أعلن نتانياهو في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اجتماعه المفاجئ مع البرهان توج بالاتفاق على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، غير أن حكومة السودان شددت على أن اللقاء عقد دون سابق التشاور والتنسيق معها.