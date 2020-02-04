صحيفة أميركية: الإمارات رتبت اللقاء بين البرهان ونتانياهو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "دولة ​الإمارات​ هي من رتب اللقاء الذي عقد في ​أوغندا​، بين رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ​عبد الفتاح البرهان​". ونقلت الصحيفة عن مسؤول ​عسكري​ سوداني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قوله إن" البرهان وافق على عقد الاجتماع مع نتانياهو، بسبب قناعة المسؤولين ​السودانيين​ بأن هذه الخطوة ستساعد في تسريع عملية شطب اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للدول الممولة للإرهاب".

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