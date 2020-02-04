الجيش التركي يرسل كبائن حراسة متنقلة مقاومة للرصاص إلى إدلب

أرسل ​الجيش التركي​، إلى نقاط المراقبة داخل ​محافظة إدلب​ السورية، كبائن حراسة متنقلة تتميز بمقاومتها للرصاص. وانطلقت 10 شاحنات محملة بالكبائن من قضاء ريحانلي، إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

ودخلت الشاحنات التركية إلى الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانب آخر، يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إضافية إلى وحداته العسكرية قرب الحدود السورية.