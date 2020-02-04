أرسل الجيش التركي، إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية، كبائن حراسة متنقلة تتميز بمقاومتها للرصاص. وانطلقت 10 شاحنات محملة بالكبائن من قضاء ريحانلي، إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.
ودخلت الشاحنات التركية إلى الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
من جانب آخر، يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إضافية إلى وحداته العسكرية قرب الحدود السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يرسل كبائن حراسة متنقلة مقاومة للرصاص إلى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.