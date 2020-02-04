السفير الإيراني في العراق يكشف مضمون رسالة حملها سليماني قبل مقتله

كشف ​السفير الإيراني​ في ​العراق​، إيرج مسجدي، عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ قبل مقتله الشهر الفائت بغارة أميركية في العراق.

ولفت مسجدي الى أن "سبب مجيء سليماني إلى العراق، كان إيصال رسالة تمثل موقف طهران من مبادرة العراق"، مشيرا إلى أنها تضمنت "ترحيب طهران بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة"، موضحا أن "الحكومة العراقية لعبت دورا بناء في المنطقة وطهران ترحب بأي جهد لخفض التوتر".

وأكد أن "الرسالة كانت تتضمن رؤية إيران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وشدد مسجدي على "رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية، بأسرع وقت ممكن"، منوها بـ"ترحيب إيران بأي جهد لحل تلك المشكلات، سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة".