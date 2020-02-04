سلامة: جانبا النزاع بليبيا وافقا على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن أنّ "ممثّلي جانبي النزاع في ليبيا المجتمعين في جنيف، وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة الهشّة إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "تمّ تبنّي المبدأ من الجلسة الأولى، ويتعلّق الأمر الآن بتحديد شروطه"، مبيّنًا أنّ "هناك إرادة حقيقيّة لأن يجلس الجانبان سويًّا ويبدآ التفاوض".
ويشارك في المحادثات خمسة من كبار الضباط يمثّلون حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، وخمسة يمثّلون "القوات المسلحة العربية الليبية" بقيادة المشير خليفة حفتر. ويدير هذه المحادثات سلامة، الّذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخّل الخارجي في شؤون ليبيا، رغم مقرّرات مؤتمر برلين.
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