أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنّ "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكّن من تفكيك خليّة إرهابيّة تتكوّن من ستة عناصر يتبنّون الفكر المتطرّف".
وأوضحت في بيان، أنّ "الأبحاث الأولية تفيد بأنّ الموقوفين الموالين لتنظيم "داعش"، خطّطوا للقيام بأعمال إرهابيّة داخل المغرب، تمهيدًا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم"، مبيّنةً أنّ "أعمار الموقوفين تتراوح بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه بتورّطهم في هذه الخلية الإرهابية".
وكانت قد أوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصًا يُشتبه بتورّطهم في قضايا إرهابيّة في عمليّات متفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات المغرب أعلنت تفكيك خلية من 6 عناصر كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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