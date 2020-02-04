جاويش أوغلو: سنواصل الرد على النظام السوري إن كرر استهدافه للقوات التركية

أكّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "​تركيا​ ستواصل الرد على ​النظام السوري​ إن كرّر استهدافه ​القوات التركية​ في إدلب. لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال الهجمات الّتي تستهدف قواتنا في إدلب، قمنا بالرد وسنواصل الرد إن تكرّرت".

ولفت في كلمة له خلال اجتماع تحت عنوان "آسيا من جديد" بخصوص سياسة تركيا الخارجية، إلى أنّه "يقع على عاتق ​روسيا​ مهمّة كبيرة في إيقاف وقاحة نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الّتي زادت في الآونة الأخيرة"، مبيّنًا أنّ "الجروح بدأت تصيب مسارَي أستانة وسوشي حول ​سوريا​، ولكنهما لم ينتهيا تمامًا". ورأى أنّ "العذر الروسي بعدم قدرتهم التحكّم بالنظام السوري بشكل كامل، ليس صائبًا".

وذكر جاويش أوغلو "أنّني اتّصلت قبل أسبوع بنظيري الروسي ​سيرغي لافروف​، وأبلغته بأنّ هجمات النظام السوري بدأت تزداد وتولّد نتائج سلبية، وشدّدت على وجوب وقف تلك الهجمات الّتي تسبّبت في نزوح عشرات الآلاف نحو الحدود التركية".