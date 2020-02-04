ظريف: الصين عملت بمسؤولية ونجاح في التعامل مع كورونا

أشاد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، بجهود الصين الناجحة في مكافحة فيروس "كورونا"، مركّزًا على أنّ "حكومة بكين تصرّفت بمسؤوليّة ونجاح في مواجهة هذا الفيروس".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إيران تقف إلى جانب الصين دائمًا في كلّ مكان وزمان"، لافتًا إلى "أنّني قد أجريت محادثة هاتفية مع صديقي العزيز وزير الخارجية الصينية وانغ يي، وفي هذه المحادثة أثنيت على جهود الصين، الّتي لم توقف فقط انتشار الفيروس في الصين، بل منعت انتشاره على المستوى الدولي".
وشدّد ظريف على "أنّنا ندين سلوك الولايات المتحدة الأميركية في استغلال الظروف الصعبة للآخرين، ونعتقد أنّه على عكس النهج الأميركي في انتشار فيروس "H1 N1" في عام 2009، فإنّه بات واضحًا أن مواجهة الصين، أكثر مسؤوليّة ونجاحًا".
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