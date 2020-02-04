شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية البرلمان يلتقى سفير كندا ويدعو لعدم الالتفات للشائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء جيس ديتون سفير كندا بالقاهرة، وذلك بمقر البرلمان.

من جانبه أكد كريم عبدالكريم درويش للسفير الكندى على ما تشهده العلاقات المصرية الكندية من تطورات فى مجالات التعاون المختلفة وضرورة الاستمرار فى تعزيز مجالات التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة لكافة الاستثمارات الأجنبية خاصة الكندية التى تقوم بدور بارز فى توفير فرص عمل للشباب المصرى لاسيما فى دمياط وفى غيرها من الاستثمارات الكندية .

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حسب البيان الصحفى الصادر منذ قليل، على أهمية استيضاح الحقائق عن الوضع فى مصر وعدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من قبل بعض الجماعات التى تنتهج مبدأ التقية، وتروج لأكاذيب يثبت زيفها وعدم مصداقيتها بشكل مستمر، لاسيما مع الجهود التى تجرى على أرض الواقع.

وشهد اللقاء، وفقا للبيان، استعرض كريم درويش تطورات الأوضاع فى المنطقة لاسيما فيما يتعلق بعملية السلام فى الشرق الأوسط فى ضوء الخطة الأمريكية للسلام، وتطورات الأوضاع فى ليبيا والدور التركى فى هذا الشأن الذى يتناقض مقررات حلف الناتو كما يتناقض مع الجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار فى ليبيا والقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال نقل المقاتلين لليبيا وتعزيز الميلشيات المسلحة وهو الأمر الذى سينعكس على الجميع حيث ستطال الآثار الوخيمة لعدم الاستقرار فى ليبيا الجميع .