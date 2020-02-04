شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تؤكد موقف مصر المساند لنيوزلندا في مواجهة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء سفير دولة نيـــوزيلندا بالقاهرة جريــــــج لويس، وذلك بمقر البرلمان.

من جانبه أكد كريم درويش للسفير الينيوزلندى بالقاهرة أنه رغم بعد المسافات الجغرافية بين مصر ونيوزلندا إلا أن هذا لم يكن عائقاً أمام تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في مجال التبادل التجارى والتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لنيوزلندا وأهمها البرتقال المصرى وغيرها من المنتجات الزراعية .

نوه درويش – حسب البيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء - للتقارب بين مصر ونيوزلندا في العديد من القضايا والمحافل الدولية وما يمثله هذا التقارب من نموذج للعلاقات الثنائية وموقف مصر المساند لنيوزلندا في مجابهتـها للإرهاب وما قامت به من إجـــــــراءات عقب الحادث الإرهابى في كرست تشيرش .

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وأشاد رئيس خارجية النواب بالدور الذى تقوم به نيوزلندا في إزالة الألغام في الصحراء الغربية المصرية وما يمثله هذا الدور من أهمية في سياق الجهود المصرية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى .

وثمن كريم درويش الجهود النيوزلندية في إعادة الآثار المصرية حيث يمثل جهدا محمودا من حكومة نيوزلندا ونموذج للتعاون المصرى في استعادة آثارها .

كما شهد اللقاء ترحيب درويش بتكرار تجربة اللقاءات البرلمانية بين البلدين عبر تقنية الفيديو كونفراس لبحث العلاقات التجارية والتبادل التجارى بين البلدين من خلال أعضاء اللجنة والمجلس المعنيين بتعزيز تلك العلاقات ويذكر أن اللجنة كان قد أجرت لقاء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصرى بتقنية الفيديو كونفراس مع جمعية الصداقة النيوزلندية منذ عدة أشهر لاقى ترحيب واهتمام الجانب النيوزلندى الذى طلب تكرار عقد مثل هذه اللقاءات .