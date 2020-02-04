شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو الأشقر يطالب بتأجيل بدء الدرسة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب، بتأجيل موعد بدء الدراسة فى الترم الثانى من العام الدراسى، لمدة أسبوعين، لحين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا الذى أصبح يهدد العالم كله فى الأيام الأخيرة، وذلك حماية لأبنائنا الطلاب وللمواطنين عموما، خاصة أن التجمعات فى المدارس وفى ظل الكثافات الطلابية الكبيرة فى مدارس عديدة تشكل خطورة فى هذه الأجواء، ولحين التأكد بشكل تام من عدم تهديد هذا الفيروس الخطير لأى مكان فى مصر.

وقال النائب عمرو الأشقر، أن الدولة تتخذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفى إطار هذه الإجراءات يقترح تأجيل موعد بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بجميع مراحل التعليم، لمدة أسبوعين، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية، كما أنه لضمان حماية صحية كافية للطلاب وأسرهم.

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وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة: "أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة".

وأضاف الوزير: "دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول أنه لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى وسوف نخبر الجميع فى حالة أى جديد ولكن دعونا نعمل فى هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".

كان طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.