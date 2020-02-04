الحكم على مغني راب بالسجن لمدة “قرن إلا سنة”

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أخيرا، حكما بالسجن لمدة 99 سنة على مغني الراب، كومان ويلسون، بتهمة قتل والدته.

وتناقلت صحف عالمية أن مغني الراب، المعروف باسم “يونغ كيو سي”، أدين بالسجن لمدة 99 سنة، بعدما اتهمته المحكمة باستئجار قاتل، وتكليفه بالإجهاز على أمه عام 2012.

وحكمت المحكمة على القاتل المأجور بالسجن 99 سنة بتهمة قتل يولاندا هولمز والدة كومان.

وترجح الأدلة المتوفرة أن مغني الراب دفعه الطمع في مال والدته إلى قتلها، وقد أنفقه على الملابس الفاخرة، والتباهي إلى درجة أنه بث مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يرمي المعجبين بالمال.