تأجيل محاكمة “مول الكاسكيطة” إلى الثلاثاء المقبل وجمعيات تتنازل عن متابعته

أرجأت محكمة الإستئناف، في مدينة سطات، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف البودكاستر محمد السكاكي الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، إلى غاية 11 فبراير الجاري.

وقال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع محمد السكاكي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن هيأة الحكم قامت باستدعاء عدد من الجمعيات، التي قدمت هي الأخرى طلبا باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق “مول الكاسكيطة”، فيما قدمت بعض الجمعيات تنازلها لصالح البودكاستر المذكور.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو يتضمن عبارات “الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.