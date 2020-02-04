النادي الرياضي لمغاربة ماناكور.. القلب الرياضي للمغرب في إسبانيا

تأسس النادي الرياضي لمغاربة ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية قبل سنتين، ويشارك في الدوري المحلي بفئتي الشبان والفتيان.

ويتكون الفريق المغربي الممارس بإسبانيا من لاعبين مغاربة من أبناء المهاجرين، بعدما تم تأسيسه من طرف موحا أولهري قبل سنتين، رغم كونه يبقى منفتحا على باقي الجنسيات.

وكشف موحا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام إسبانية، أن الخطوة جاءت بهدف لم شمل أبناء المهاجرين المغاربة، وتمكينهم من فرصة المشاركة في التداريب وتطوير مستواهم في أفق التحاقهم بفرق أخرى.

وتابع قائلا” الانخراط ضمن الأندية هنا بالجزيرة مكلف ماديا، ومن هنا جاءت فكرة تكوين فريق يمنح متنفسا رياضيا لأبناء المهاجرين المغاربة، الشيء الذي يفسر الإقبال الكبير للاعبين المغاربة على النادي”.

وتشتهر ماراكور بجزيرة مايوركا بكونها قبلة للمهاجرين المغاربة، وهو ما يفسر العدد الكبير من الشباب المغاربة بالفريق، الذي يعتبر القلب الرياضي للمغرب في إسبانيا.