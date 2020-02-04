صاحبة عبارة “بلوك” رضوى الشربيني في لقاء مع المغاربة

تحل الإعلامية المصرية، المثيرة للجدل، رضوى الشربيني، شهر مارس المقبل، بالمغرب، حيث ستحتفل مع جمهورها بعيد المرأة.
وتلتقي الشربيني معجبيها في لقاء في سينما ميغاراما بالدارالبيضاء، بتاريخ 7 مارس.
وتعتبر الشربيني، صاحبة عبارة “بلوك” الشهيرة، من بين أكثر الإعلاميات شهرة في الوطن العربي، وبلغت ذلك بطريقتها المثيرة للجدل في انتقادها الرجل في علاقته بالمرأة، ومحاولة شحن النساء ليصبحن أكثر صلابة أمام الرجال.
وكانت إشاعات قد روجت أن الشربيني، ارتبطت برجل أعمال مغربي، قبل أن تخرج لنفي كل ذلك.
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