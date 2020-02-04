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بسبب الضباب الكثيف، شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة شلت الحركة بالمقطع الطرقي.
الحادثة التي تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورها، تسبب فيها الضباب الكثيف، حيث اصطدمت ثمان سيارات وشاحنة، ما شل الحركة في المقطع الطرقي الحيوي جدا.
المسافرون المتوجهون إلى الدار البيضاء على الطريق السيار، وجدوا أنفسهم عالقين في المقطع الطرقي، وسط جهود كبيرة من الوقاية المدنية والأمن لإخلاء المقطع وإعادة الحركة إليه بشكل طبيعي.
يشار إلى أن تحذيرات كان قد صدرت، منبهة المسافرين والسائقين اليوم من الضباب الكثيف، خصوصا في مدن الرباط والدار البيضاء، وسط دعوات للحذر وتقليل السرعة، تفاديا لأي حوادث ناجمة عن ضعف الرؤية.
كانت هذه تفاصيل خبر الضباب يتسبب في حادث خطير.. اصطدام 8 سيارات يشل الحركة بالطريق السيار بين الرباط والبيضاء- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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