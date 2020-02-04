عن عمر ناهز 83 سنة.. الفنانة المصرية “نادية لطفي” في ذمة الله

توفيت صباح اليوم، الفنانة المصرية نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى في الآونة الأخيرة، وأدخلت العناية المركزة، قبل أن تصاب بغيبوبة.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير الماضي بذكرى ميلادها، رفقة الفنانة الهام شاهين، التي زارتها في المستشفى.

ونادية لوفي، اسمها الحقيقي “بولا محمد لطفي شفيق”، وتألقت في العديد من الأفلام، بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات، وقد تزوجت قيد حيتها 3 مرات.