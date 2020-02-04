حمد الله يرزق بمولود.. وإدارة النصر تحتفل معه

رزق اللاعب المغربي المحترف في الدوري السعودي، عبد الرزاق حمد الله، أمس الاثنين، بمولوده البكر، وحظي باحتفال بمناسبة ذلك من طرف فريقه النصر السعودي.

وقال حمد الله عبر حسابه في أنستغرام: “رزقني الله بمولود سميته محمد ريان أسأل الله أن يجعله من أوليائه، وخاصته، الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين يا رب”. واختار حمد الله اسم محمد ريان لمولوده الجديد.

إدارة نادي النصر السعودي خصصت احتفالا لهداف فريقها، حمد الله، بمناسبة ولادة ابنه على هامش تدريبات الفريق.

ويعتبر حمد الله، من أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في الخليج، إذ استطاع بفضل حصيلته التهديفية الكبيرة، تجاوز كبار هادفي العالم في السنة الماضية، والتفوق عليهم.