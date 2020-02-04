عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في الجبلية جنوب الحديدة 

الثلاثاء 4 فبراير 2020

لقي عشرات القتلى والجرحى في صفوق المليشيات الحوثية مصرعهم اثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته المليشيات على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال مصدر ميداني، إن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وأكد المصدر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مختلف مناطق الساحل الغربي التي تخترق مليشيا الحوثي الهدنة الأممية في محاولة منها لإحراز تقدم لكن دون جدوى فكل المحاولات الحوثية تحولت الى خسائر بسبب تصدي القوات المشتركة لها بكل صلابة واستبسال .