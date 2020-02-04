شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تنفيذ حملة لإزالة اشجار السيسبان التي تعيق حركة السيارات في خط الشحر الحامي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 نفذت الأجهزة الأمنية بأمن مدينة الحامي التابع لإدارة أمن مديرية الشحر، اليوم، حملة لإزالة أشجار السيسبان الواقعة في منعطف منطقة الحرحير خط الشحر الحامي والتي تحجب الرؤوية على السيارات وتعيق الحركة المرورية .

Advertisements وتم ازالة هذه الأشجار واحراقها وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية في الخط الحيوي الهام الذي يعد البوابة الشرقية لحضرموت. وعبر المواطنون عن ارتياحهم من هذه الخطوة مقدمين شكرهم وتقديرهم للأجهزة الأمنية لتسهيل حركتهم المرورية .

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