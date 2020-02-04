شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قراري تكليف جديدين.. تعرف عليهما والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، قرارين بتكليف مديرا عاما لمكتبه، وتعميما بتكليف عميد لكلية المجتمع التقنية الريان ونائب له.

Advertisements ونص القرار الذي حمل الرقم (2) لعام 2020 بتكليف ناصر أحمد مبارك القرزي مديرا عاما لمكتب محافظ حضرموت. فيما نص التعميم الذي حمل الرقم (2) لعام 2020 على تعميم قرارات وزير التعليم الفني والتدريب المهني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2020م بشأن تكليف الدكتور عبدالباقي علي ناجي الحوثري عميدا لكلية المجتمع التقنية الريان، وتكليف، خالد عمر حسين بلفأس نائب للشؤون المالية والإدارية للكلية.

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