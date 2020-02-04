محادثات ليبية بجنيف وسلامة يدعو لوقف التدخل الخارجي

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، بدء محادثات في جنيف بين طرفي الصراع لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وقال سلامة في مؤتمر صحفي: سنستأنف اجتماعات اللجنة العسكرية بشأن ليبيا لتخطي الفجوة بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن محادثات جنيف تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار، وأن الطرفين أعربا عن نيتهما التوصل لوقف إطلاق نار دائم.

وأشار إلى عقد محادثات الشق السياسي بعد أسبوعين من اليوم في جنيف أيضا فيما عرف بلجنة الأربعين الذين سيتم اختيارهم على النحو التالي 13 من البرلمان الليبي المنتخب و13 عن مجلس الدولة الذي يقوده الإخواني خالد المشري و14 شخصية عامة يختارهم المبعوث الأممي إلى ليبيا.

بينما تستضيف القاهرة المسار التفاوضي الثالث الخاص بالجوانب الاقتصادية الأحد 9 فبراير/شباط الجاري.

ودعا المبعوث الأممي جميع الدول لدعم محادثات الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية، واتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع.

كما أعرب سلامة عن أمله أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة إلى ليبيا.

Advertisements

وأقر مؤتمر لحل الأزمة الليبية عقد في برلين الشهر الماضي خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية.

وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.

وكانت المليشيات الموالية لتركيا قد خرقت الهدنة المقترحة في موسكو في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بهجومها على تمركزات الجيش الليبي في أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، وقصفها الأحياء المدنية بالأسلحة الثقيلة.

ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعما عسكريا يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار".

وبعد توقيع ما يعرف بالاتفاقية البحرية بين أردوغان والسراج أنزلت تركيا ما يقارب 2700 مرتزق سوري وزعتهم على أغلب محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بالإضافة لمنظومة دفاع جوي نشرتها على أغلب خطوط التماس، وفي الجانب العسكري بقاعدة معيتيقة.

وكان الجيش الليبي قد أطلق عملية طوفان الكرامة لضرب أوكار الإرهاب والمرتزقة في المنطقة الغربية والوسطى، ونجح في تحرير مدينة سرت واستعادة رقعة كبيرة من خارطة المنطقة الغربية والدخول لحي الهضبة وطريق السدرة بوسط العاصمة طرابلس.