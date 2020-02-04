شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات العراق تتواصل.. وقطع 3 جسور في الناصرية والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت في ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق اليوم فعاليات الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات. ففي بغداد شهدت ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات التقليدي " تدفق حشود طلابية بناءً على دعوات وجهها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبادر متظاهرون في محافظة ذي قار جنوب البلاد بقطع ثلاثة جسور رئيسة " النصر، والحضارات، والزيتون" في مدينة الناصرية مركز المحافظة, بينما شهدت ساحة الاعتصام بمدينة النجف مناوشات بين المتظاهرين وبين من يسمى بـ"أصحاب “القبعات الزرق”، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات العراق تتواصل.. وقطع 3 جسور في الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.