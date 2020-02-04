شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير إنذار ذكي لتفادي هجوم أسماك القرش في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ولاية كوينزلاند شمال شرقى أستراليا أنها سوف تجرب خطوط إنذار "سمارت" كوسيلة غير قاتلة للسيطرة على أسماك القرش في متنزه الحاجز المرجاني العظيم، بعد وقوع عدة هجمات خلال العامين الماضيين.

وقالت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء إن الحكومة الفيدرالية قد خصصت 5‪ ملايين دولار (3.3 مليون دولار أمريكي) من أجل إجراءات مراقبة سمك القرش الجديدة.

وبعد سلسلة من هجمات أسماك القرش، استخدمت كوينزلاند خطافات طائشة أوقفت بها 19 سمكة قرش وقتلتها بالرصاص في منطقة الحاجز المرجاني العظيم.

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لكنها اضطرت إلى اللجوء لإجراءات جديدة غير قاتلة لاصطياد أسماك القرش وإطلاق سراحها بعد خسارتها لقضية في العام الماضي رفعتها منظمات حقوق الحيوان.

وتتكون الخطوط سمارت، وهو اختصار لـ"شارك مانيجمنت ألارت إن ريل تايم" نظام للإنذار الفوري من أسماك القرش"، من خطافات مزودة بطعم متصلة بعوامات ومثبتة في قاع البحر. وترسل الخطافات إشارة عندما تمر سمكة قرش بالخطوط، ما يسمح بتوسيم السمكة ونقلها من موقعها وإطلاقها في مكان

بعيد.