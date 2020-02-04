بالفيديو..المتظاهرون في كربلاء المقدسة يرفضون تكليف محمد توفيق علاوي

طلبة الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة كربلاء المقدسة يرفضون تكليف محمد علاوي رئيسا للوزراء لعدم توفر الشروط التي وضعتها المرجعية والمتظاهرين فيه كما أكدو على استمرارهم بالمطالبة باجراء انتخابات مبكره وترشيح شخصية مستقلة بعيدة عن الأنتماء الحزبية. وابدا المتظاهرون استغرابهم من تكليف شخصية كانت منتمية للكتل السياسية والحكومات السابقة والحالية رغم وجود الكثير من الأشخاص المستقلين في البلاد الذين يرغبون بتكليفهم لخدمة مصالح الشعب العراقي.

وتستمر التظاهرات في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية برفض اي مرشح مشاركا بالعملية السياسية السابقة والحالية وكما يطالبون بأنتخابات مبكره وترشيح شخصية مستقلة بعيدا عن الأنتماء الحزبي.



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