محافظة بغداد تطمئن الاهالي بشأن كورونا: لا توجد حالة إصابة واحدة

وقال العطا في مؤتمر صحافي، عقده، اليوم، إن محافظة بغداد عقدت مؤتمرا خاصا لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا وانتشاره الوبائي في العالم، برئاسته وحضور مديري مديريات صحة الرصافة والكرخ ومديرو مديريات التربية الست في بغداد، مبينا انه جرى تداول آخر الاستعدادات لمواجهة أي إحتمال ظهور اصابات بفايروس كورونا في العاصمة بغداد.وطمأن العطا، "اهالي بغداد بعدم وجود اصابات بفايروس كورونا حتى الان"، مؤكدا، ان "الإجراءات المتخذة والتي تمت مناقشتها هي احترازية وقائية".

واكد محافظ بغداد ان "هناك مستشفى تم تخصيصه لمواجهة أي حالة اصابة محتملة او مشتبه بها وهو مستشفى الفرات في جانب الكرخ قرب مطار بغداد الدولي".

واضاف أن "هناك ثلاث اسر وافدة من الصين مجموع افرادها أربعة عشر شخصا، جرى عزلهم في مستشفى الفرات وقائيا لغرض التأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم، وسيكون ذلك خلال 12 او 14 يوما هي فترة حضانة الفايروس".



واشار الى أن المؤتمر خرج بجملة توصيات، من ابرزها ضرورة التوعية الاعلامية بأهمية انتهاج اساليب الوقاية من الامراض عموما ومن فايروس كورونا في المرحلة الحالية.