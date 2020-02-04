طمأنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، الاهالي بشأن فايروس كورونا الصيني، بعدم وجود اي حالة إصابة، مشيرة الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة الفايروس الوبائي.
وطمأن العطا، "اهالي بغداد بعدم وجود اصابات بفايروس كورونا حتى الان"، مؤكدا، ان "الإجراءات المتخذة والتي تمت مناقشتها هي احترازية وقائية".
واكد محافظ بغداد ان "هناك مستشفى تم تخصيصه لمواجهة أي حالة اصابة محتملة او مشتبه بها وهو مستشفى الفرات في جانب الكرخ قرب مطار بغداد الدولي".
واضاف أن "هناك ثلاث اسر وافدة من الصين مجموع افرادها أربعة عشر شخصا، جرى عزلهم في مستشفى الفرات وقائيا لغرض التأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم، وسيكون ذلك خلال 12 او 14 يوما هي فترة حضانة الفايروس".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة بغداد تطمئن الاهالي بشأن كورونا: لا توجد حالة إصابة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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