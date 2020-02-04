الصدر: ليس من واجب القبعات الزرق الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، دور أصحاب "القبعات الزرق"، مشيراً إلى أنه ليس من واجبهم "الدفاع عنه أو قمع الأصوات التي تهتف ضده". وقال الصدر في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي.. شكراً لكم". وأضاف الصدر قائلاً: "أخوتي القبعات الزرق كما وأن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار وحينئذ ينتهي دوركم".



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