نائبة: علاوي اعطى وعودا لكتل سياسية بتجديد ولاية وزرائها الفاسدين

انتقدت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، بشدة قيام رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بإعطاء وعود وتعهدات لبعض القوى السياسية بتجديد ولاية وزرائهم الفاسدين، معتبرة ذلك تمرداً على إرادة مجلس النواب والتفافاً على مطالب الشعب بمحاربة الفساد .

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من المؤسف أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعطى وعوداً لبعض القوى السياسية بالإبقاء على وزرائهم المعروفين بفسادهم وتعهد بتجديد ولايتهم"، مبينة ان "هذه البداية لاتبشر بخير وتعد تمرداً على إرادة البرلمان والنواب المستجوبين، كما تعد التفافاً واضحاً على إرادة الشعب بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين".

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وبينت نصيف ان "المجاملات وصداقات لندن يجب أن لاتكون على حساب الشعب العراقي الذي يطالب بحقوقه"، داعية "علاوي الى التراجع عن هذه التعهدات المخيبة لآمال العراقيين".

كشف مصدر سياسي، امس الاثنين، عن مباشرة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بمشاورات تشكيل الحكومة والية اجراء انتخابات مبكرة، فيما توقع ان يكون هناك يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة.