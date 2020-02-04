وفاة الفنانة المصرية 'نادية لطفي' بعد صراع مع المرض

توفيت النجمة المصرية المعروفة نادية لطفي، عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين عاما، بعد صراع طويل مع المرض،
وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.
وكانت نادية لطفي قد احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير الحالي، وقد ظهرت قبل أيام من وفاتها في مقطع مصور نعت فيه النجمة الراحلة ماجدة الصباحى، التى وافتها المنية في وقت سابق.
وأعربت نادية لطفي وقتها عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، معربة عن صدمتها الكبيرة من الخبر المؤلم.
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