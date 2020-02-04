الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفضه لسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967، مشيرا إلى أن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا".



وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان له إنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين

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والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

ورفض وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية وأيضا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا الأسبوع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.