الكباشي: اجتماع طارئ للسيادي والوزراء لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو

قال عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين كباشي إن جلسة طارئة ستعقد اليوم الثلاثاء مع مجلس الوزراء لمناقشة لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة عنتيبي الأوغندية.

وأضاف كباشي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن مجلس الوزراء طلب جلسة طارئة مشتركة لمناقشة زيارة البرهان لعنتيبي.

والإثنين، أوضح وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء لا علم له بلقاء البرهان ونتنياهو، مشيراً إلى أنهم علموا باللقاء من وسائل الإعلام.

وأضاف صالح "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".

وكشفت مصادر سودانية عن أن البرهان سيكشف الثلاثاء عن تفاصيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي سيدخل في اجتماع مغلق مع البرهان لإطلاعهم على ما دار مع نتنياهو، قبل الدخول في اجتماع مع المجلس بأكمله.

وأشارت إلى أن عدداً محدوداً جداً من العسكريين والمدنيين على علم بالزيارة.

كما عقد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وغادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، حيث استغرقت ساعات.

وبحسب المصادر فإن البرهان أجرى مباحثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني بحثا فيها عملية السلام في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي قد قال إن البرهان تلقى دعوتين لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال فبراير/شباط الجاري.

وبات البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".