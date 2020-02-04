مسؤولة ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب بالمدارس

أعلنت وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن-فورتمبرج، جنوبي ألمانيا، أنها تعتزم حظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه (النقاب) في المدارس.

وقالت سوزانا أيزنمان لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء: إن قرارا قضائيا صدر حديثا في هامبورج بهذا الشأن، انطلاقا من أسباب تتعلق بالأمن القانوني، هناك حاجة لسند قانوني من أجل فرض حظر (على ارتداء النقاب في المدارس).

وأضافت أيزنمان أنه انطلاقا من هذا السبب نعتزم تعديل قانوننا المدرسي بأقصى سرعة ممكنة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في هامبورج أكدت في قرارها أمس الإثنين إلغاء حظر ارتداء غطاء الوجه ضد تلميذة بالمدينة.

Advertisements

وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلزام أم الفتاة (16 عاما) بأن تجعل ابنتها تكشف وجهها في الحصة المدرسية، وأنه يمكن للتلميذة الاستفادة من حرية العقيدة المحمية دون قيد.

وتعليقا على الحكم، قالت أيزنمان: "لحرية العقيدة حدود أيضا، تحديدا في مدارسنا، عندما لا يستطيع المدرسون -بالمعنى الحقيقي للكلمة- النظر لوجه تلميذاتهم، لن نسكت على وجود غطاء كامل للوجه في مدارسنا".

وفي غضون ذلك، أعرب سياسيون بارزون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف عن دعمهم حظر النقاب في السابق.

إلا أن آخرين لا زالوا منقسمين بهذا الشأن. وفشل برلمان ولاية شليسفيغ - هولشتاين المجاورة في حظر النقاب في جامعاتها وكلياتها، الإثنين، بعد أن صوت حزب الخضر ضد ذلك.

وخلال السنوات الماضية، أقرت دول أوروبية حظرا على ارتداء النقاب بينها فرنسا في أبريل/ نيسان 2011 وتبعتها بلجيكا في يوليو/تموز من العام نفسه، بينما اقترحت تشريعات مشابهة في هولندا وإيطاليا وبعض الأقاليم الإسبانية.

وفي أبريل/نيسان 2017، أقر البرلمان الألماني قانونًا يفرض حظرًا على الموظفات الحكوميات ارتداء النقاب في أماكن العمل.