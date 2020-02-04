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تألق فاتي ودفاع ريال مدريد الحديدي يتصدران ظواهر الجولة 22 لليجا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار (الأحد) على فعاليات الجولة الـ22 من منافسات "الليجا"، والتي شهدت نجاح في الاحتفاظ بالصدارة، وعودة للانتصارات.

وفاز ريال مدريد بهدف نظيف في ديربي العاصمة على أتلتيكو مدريد بتوقيع كريم بنزيمة.

وأصبح ذلك الهدف هو الأول للمهاجم الفرنسي في ديربي مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، رغم قدومه إلى الريال قبل 11 سنة.

أما الأرجنتيني ليونيل ، نجم برشلونة وقائده، فواصل تألقه بأن أصبح أفضل صانع لعب في الليجا هذا الموسم بصناعة 8 أهداف، بالإضافة لكونه الهداف بـ14 هدفاً.

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وإجمالاً شهدت الجولة تسجيل 22 هدفاً، حيث كان فياريال صاحب الهجوم الأفضل برصيد 3 أهداف.

واحتسبت 5 ركلات جزاء سجلت جميعاً، لصالح فرق خيتافي وإسبانيول وإشبيلية وفياريال وإيبار.

أما إنسو فاتي مهاجم برشلونة فقد بات أصغر لاعب يسجل ثنائية في القرن الـ21 بالمسابقة عن عمر 17 سنة و94 يوما، كاسراً رقم خوانمي خيمينز في 2010 (17 سنة و115 يوما).

"العين " تبرز أهم وأبرز حقائق وظواهر جولة الليجا عبر الفيديوجراف التالي.

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