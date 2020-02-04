انت الان تتابع عدد سكان تركيا تجاوز 83 مليون نسمة في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان البلاد تجاوز 83 مليون نسمة في2019، بعد أن كان نحو 82 مليونا في 2018.

وأوضحت الهيئة أن عدد سكان تركيا ارتفع بمليون و151 ألف شخص خلال 2019.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة أن نسبة الذكور بلغت 50.2%، بينما بلغت نسبة الإناث 49.8% .

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وأشار البيان إلى أن معدل الزيادة السنوية للسكان انخفض خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كان 14.7 بالألف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبه عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى 92.8% بعد أن كان 92.3% بالمئة في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 7.2% .